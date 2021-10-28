马国新增259起德尔塔变种毒株病例 雪槟吉三州居多

（早报讯）马来西亚卫生总监诺希山说，过去8天，马国共发现了259起德尔塔（Delta）变种毒株病例与2起贝塔（Beta）变异毒株病例。

星洲网报道，他今日（10月28日）发文告说，在259起新增的Delta病例中，雪兰莪占最多，共72起，接着是槟城（33起）与吉打（29起）。

其他Delta病例则分布在霹雳（26起）、吉兰丹（23起）、登嘉楼（19起）、沙巴（18起）、柔佛（15起）、彭亨（11起）、吉隆坡（6起）、玻璃市（3起）、纳闽（3起）及布城（1起）。

诺希山指出，马来西亚医药研究院（IMR）、马大医学院、玛拉工艺大学综合药物基因组学研究所（iPROMISE）、马来西亚基因组机构（MGI）与马大热带传染病研究及教育中心（TIDREC）在10月20日至28日期间，共鉴定了261起关切变异毒株（VOC）病例，分别是259起Delta病例与2起Beta病例。

上述2起新增的Beta病例，分别来自雪兰莪与吉兰丹。

他表示，这使得被归类为关切变异毒株（VOC）和待观察变异毒株（VOI）的冠病确诊病例累计2645起，当中2625起是VOC，而20起是VOI。

“整体而言，迄今发现2385起Delta病例、226起Beta病例和14起阿尔法（Alpha）变异毒株的VOC病例。”

“至于VOI病例，则发现13起西塔（Theta）变异毒株病例、4起卡帕（Kappa）变异毒株病例和3起伊塔（Eta）变异毒株病例。”