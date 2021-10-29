面簿公司正式改名为Meta 专注元宇宙愿景

（早报讯）美国社交媒体巨头面簿公司（Facebook Inc）正式改名为Meta。

路透社和彭博社综合报道，面簿公司周四（28日）表示，改名是为了配合该公司重塑品牌，转而专注于构建一个虚拟现实的共享环境。不过，有报道指面簿公司近日深陷丑闻，改名是为转移公众对其负面评论的焦点。

面簿公司总裁扎克伯格在周四的实时流媒体虚拟现实广播和增强现实（Facebook Connect）会议上说，新名称反映了该公司对“元宇宙”（Metaverse）的投资，其社交媒体服务将继续称为面簿（Facebook）。

元宇宙这个概念源于美国科幻小说家尼尔·史蒂芬森的小说《雪崩》（Snow Crash）。在Meta的愿景中，无论是在会议室与同事交谈，还是在遥远的世界各地与朋友闲逛，人们都将通过进入虚拟环境来进行聚集和沟通。

面簿公司的新名称不会影响公司使用或共享数据的方式，公司结构也不会发生变化。该公司说，其股票将从12月1日开始使用新的代码“MVRS”。

该公司希望将其社交媒体用户群（全球超过30亿人）发展成新业务的受众，通过增强和虚拟现实软件驱动的设备来享受沉浸式数字体验——Meta和其竞争对手早已在这个业务上展开激烈竞争。

扎克伯格说：“现在，我们的品牌与一种产品紧密联系在一起，这种产品不可能代表我们今天正在做的一切，更不用说未来了。”

到目前为止，虚拟现实设备（如Meta的Oculus耳机）还没有得到很广泛的接纳，主要集中于游戏和其他小范围的应用。虽然距离实现元宇宙的更广泛愿景还有很多年时间，但Meta在周四的活动上宣布了一些旨在推进这一目标的产品更新。

这家总部位于美国加利福尼亚州门洛帕克的公司自2012年5月IPO以来，股价累计上涨逾750%。