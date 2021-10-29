拜登启程出席G20峰会和全球气候变化大会

（早报讯）美国总统拜登周四（10月28日）开始旋风式的美国外交，出席20国集团（G20）峰会和全球气候变化大会。

美国之音报道，拜登首先前往罗马参加10月30日和31日举行的G20峰会，与世界最富裕国家的领导人讨论冠病疫情、气候变化和全球经济议题。他随后将前往英国城市苏格兰的格拉斯哥，参加11月1日开幕的联合国气候变化大会（COP26）。在此之前，拜登将会晤罗马教宗方济各，拜登是一位虔诚的天主教徒。

美国国家安全顾问沙利文10月24日向记者表示，中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京都不会现身这两个高峰会议，拜登将领导这两个论坛。

沙利文说：“美国和欧洲将在G20峰会和联合国气候变化大会全力推动会议议程。”

拜登预计会强调，美国到2030年的排放量将从2005年的水平减少50%至52%。但他提出的基建和社会开支议案依然未获美国国会通过，他是否能够实现其气候计划还无法确定。

煤炭是G20峰会和联合国气候变化大会的一个主要争议点。联合国要求富裕国家在2030年前淘汰煤炭，但G20各成员国的环境部长未能就时间表达成一致。

主要温室气体排放国印度尼西亚将在12月成为G20轮值主席国，预计会施压发达国家履行每年提供1000亿美元（约1357亿新元）帮助发展中国家减排并减轻气候变化影响的承诺。

国际战略研究所东南亚政治变化和外交政策研究员康纳利（Aaron Connelly）说：“投资尚未到位。没有投资你就无法处理这些议题。”

联合国气候变化大会的全称为《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方会议（COP26），将于10月31日至11月12日在格拉斯哥召开。