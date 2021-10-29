维州疫苗接种率达标 限制措施进一步放宽 文 / 陈慧璋 发布 / 2021年10月29日 11:23 AM 更新 / 2021年10月29日 4:46 PM 澳洲维多利亚州的冠病疫苗接种率达标，周五解除更多限制措施，民众外出无须戴口罩，餐厅、酒吧、美发院重新开放。（法新社） 字体大小: 小 中 大 （早报讯）澳大利亚维多利亚州周五（29日）宣布，维州78%的16岁及以上者已完成冠病疫苗接种，预计该州的接种率可在当天或周末增至80%。 新华社报道，鉴于疫苗接种率达到里程碑，维州即日起进一步放宽限制措施。维州民众外出无须戴口罩，大多数健身房、酒吧、餐馆和美发院等将重新开放，居住在维州首府墨尔本的人也获准进行跨境旅行。 同时，维州所有学生可以回返学校上课，持续了多个月的线上学习终于可以告一段落。 澳洲卫生部周五通报，过去24小时新增1656起冠病确诊病例和10起死亡病例。 至今，澳洲感染德尔塔变种毒株的累计确诊病例共2万3730起，其中大部分病例出现在墨尔本。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 澳洲 维多利亚 冠病疫苗接种率 口罩 墨尔本 冠病源头报告 认为病毒不是开发作生物武器 美国股市周五收高