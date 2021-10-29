研究：德尔塔可在已接种者中传播 疫苗和追加剂仍属必要

（早报讯）英国一项研究发现，完整接种两剂冠病疫苗的人仍会感染德尔塔病毒，并把病毒传染给其他同住者，但如果他的同住者本身也完整接种疫苗，则同住者被感染的可能性较低。而未接种疫苗者不能靠身边的人已接种疫苗来消除自己的染疫风险。

路透社报道，英国伦敦帝国学院周四（28日）发布的这项研究报告显示，传染性极强的德尔塔变种毒株甚至可以在已完整接种疫苗的人口中传播开来。

研究人员强调，他们的发现并没有削弱接种疫苗是减少重症病例的最佳方法的论据，他们还指出，完整接种疫苗者施打追加剂是必要的。

研究人员发现，完整接种疫苗的人在感染病毒后会更快痊愈，但他们的病毒载量峰值与没有接种疫苗者是不相上下的。

研究报告的共同作者辛格纳亚甘说：“我们对确诊病例的接触者进行反复和频繁的采样后发现，完整接种疫苗的人仍会感染病毒，而且会把病毒传播给同住的人，即使其同住者已经完整接种疫苗。”

她说，这项研究解释了为什么德尔塔变种毒株在成功执行疫苗接种计划的国家中，仍具有如此强的传染力。

英国伦敦帝国学院为研究招募了621名参与者，其中205个家庭出现德尔塔变种毒株接触者，38%没有接种疫苗的病毒接触者后来接受病毒检测呈阳性，已完整接种疫苗的接触者则有25%的检测结果呈阳性。

平均而言，检测结果呈阳性的完整接种疫苗者完成接种的时间较长。报告作者说，这证明疫苗产生的抗体会随着时间流逝而逐渐消退，这说明接种追加剂的必要性。

伦敦帝国学院流行病学家尼尔弗格森（Neil Ferguson）说，德尔塔变种毒株的高度传染性也意味着英国是不太可能长期维持“群体免疫”。

他说：“免疫力会随着时间推移而减弱，它是不完美的，所以疫情传播会继续发生，这也就是为什么接种追加剂非常重要。”