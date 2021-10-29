英法捕鱼权纠纷升级 英国召见法国驻英大使

（早报讯）英国一艘扇贝拖网渔船被法国扣留后，英法捕鱼权纠纷不断升级。英国政府周四（10月28日）召见法国驻英大使。同时，英国政府发言人谴责法国声称将进一步采取行动的“无理”威胁。

中通社报道，英国政府发言人表示，法国提出的将禁止英国渔船进入部分法国港口的行动不合理，不符合英国脱欧后和欧盟达成的相关协议和国际法；英国对法国政府在这一纠纷中持续使用的对抗性语言感到遗憾，造成争端不断升级；英国已向法国政府和欧盟委员会提出严重关切。

据法国24电视台的同日报道，法国海洋事务部长吉拉尔丹当天表示，有两艘英国渔船在周三深夜至周四凌晨进行的检查中被法国海事警察处罚。法方扣押了其中一艘没有捕捞证的渔船，并由法方押送到勒阿弗尔港口内，另一艘英国渔船因拒绝检查而遭到罚款。

路透社周四报道，针对英国渔船被扣押，英国环境部长尤斯蒂斯当天在议会发言时予以谴责，并称被扣英国渔船拥有合法捕捞证。

前一天，法国海事部长吉拉尔丹和法国负责欧洲事务的国务秘书博纳共同发布声明说，由于英国未遵守协议，法国将从11月2日起禁止英国渔船在部分法国口岸卸货，幷加强对英国船只、往返英国卡车的检查。同时，法方正在准备第二套报复措施，不排除重新考虑对英国的能源供应。

根据英国“脱欧”协议，今年1月1日起，欧盟国家渔民能够获得捕鱼许可，进入英国海域捕鱼，前提是他们能够证明以前就在该海域捕鱼。法国方面指责英国当局审核严苛，导致大量申请被拒。

法国政府发言人10月27日说：“我们的耐心是有限度的，绝不允许英国脱欧协议‘擦鞋底’。”他指出，尽管法国渔民按照英国政府的要求递交了文件，但是近一半的捕鱼许可申请仍未获得批准。