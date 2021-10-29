塔利班敦促释放阿富汗在国外的数十亿资金

（早报讯）阿富汗的塔利班政府正面临现金短缺、大规模饥饿和新的移民危机，该政府敦促释放数十亿美元的中央银行储备以解决这些问题。

据路透社周五（29日）报道，阿富汗在美国联邦储备局和欧洲的其他中央银行停放了数十亿美元的海外资产，但自从伊斯兰教塔利班在8月推翻西方支持的政府后，这些钱就被冻结了。

阿富汗财政部发言人说，政府将尊重人权，包括妇女的教育。他说，将在人道主义援助的基础上寻求新的资金，并表示这些援助只能提供“少量的救济”。该部发言人艾哈迈德·瓦利·哈克马尔告诉路透社：“这些钱是属于阿富汗国家的。请还给我们自己的钱。冻结这笔钱是不道德的，是违反所有国际法和价值观的。”

一名中央银行高级官员呼吁包括德国在内的欧洲国家释放他们的储备份额，以避免可能引发大规模向欧洲移民的经济崩溃。

阿富汗中央银行董事会成员沙赫·梅拉比告诉路透社：“情况很绝望，现金的数量正在减少。现在有足够的资金......让阿富汗维持到今年年底。”

梅拉比希望，虽然美国最近说它不会释放其大部分的大约90亿美元（约120亿新元）的资金，但欧洲国家可能会。他说，德国持有5亿美元的阿富汗资金，德国和其他欧洲国家应该释放这些资金。

梅拉比说，阿富汗每月需要1.5亿美元来“防止迫在眉睫的危机”，保持当地货币和价格的稳定，并补充说，任何转账都可以由审计员监督。他说：“如果储备仍然被冻结，阿富汗进口商将无法支付他们的货物，银行将开始崩溃，食品将变得稀缺，杂货店将被清空。”

他说，约有4.31亿美元的央行储备存放在德国商业银行，以及另外约有9400万美元存放在德国央行--联邦银行。国际清算银行（Bank for International Settlements）是瑞士的一个全球中央银行的伞形组织，它还持有大约6.6亿美元。这三家银行都拒绝发表评论。