G20将承诺缩短大流行疫苗研发时间

（早报讯）根据一份联合文件草案，二十国集团（G20）领导人将承诺支持将制药公司在大流行病期间开发新疫苗、药物和测试的时间缩短至100天。

在正常情况下，开发疫苗需要十年以上的时间，但冠病大流行病刺激了研究、试验和监管程序的进度，使得疫苗在不到一年的时间里就可以准备好。现在二十国集团领导人希望进一步削减这一期限。

二十国集团领导人在一份声明草案中说，在由大流行病引起的卫生紧急情况下，“我们将支持科学，把开发安全和有效的疫苗、疗法和诊断方法的周期从300天缩短到100天。”他们将在周末的罗马峰会上通过该声明草案。

该草案仍有可能在最后一刻进行修改，但官员们说，这一承诺预计将保持不变。

被认为对缩短开发疫苗和药物所需时间至关重要的措施之一是缩短临床试验的时间。这可以通过促进开展试验的合作、为志愿者建立大型登记册以及在试验期间让监管机构更密切地参与来实现。例如，欧盟正在努力促进疫苗和治疗剂的临床试验网络，以连接那些负责设计和进行试验的人。

峰会结论草案称，二十国集团领导人还将支持世界卫生组织的目标，即到2022年中期为全球每个国家70%的合格人口接种疫苗。这将缩小目前在疫苗推广方面的巨大差异。许多较富裕的国家已经达到了这一目标，但一些较贫穷的国家仍然低于5%。

针对加强全球规则允许独立研究人员迅速进入爆发疾病的地区，以试图尽早解决潜在危机方面，该文本草案含糊其辞。几个月来，这一直是一个有争议的问题，中国是首次发现冠病的国家，并面临着合作不足的指责，但中国否认了这一点。

文本草案说，领导人将欢迎旨在支持和加强大流行病准备和应对的多边努力，“包括考虑在世卫组织范围内制定一项可能的国际文书或协议”，即表明一项大流行病条约，但没有明确提到它。