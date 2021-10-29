苏丹将在一周内产生新总理和主权委员会

（早报讯）苏丹武装部队总司令布尔汉周五（29日）称，苏丹将在两天，“最多一周内”产生新总理和主权委员会。

布尔汉（Abdel Fattah Burhan）在回答有关总理选举和主权委员会成员任命的时间问题时说：“我希望这将在两天或最多一周内完成。”

他还表示，苏丹新总理将是技术派，但目前尚无候选人名单。

据布尔汉表示，军方“不会干涉各部长人选问题”，总理将任命他们，苏丹各阶层人民应就总理候选人达成一致。他表示：“前任总理是在政治和军事力量间达成共识选举产生的。现在没有政治力量，所以我们有义务在过渡时期帮助人民，直到举行选举。我们将选出技术派总理。”

据苏丹媒体28日报道，布尔汉已解除六名驻外大使的职务。苏丹驻联合国日内瓦办事处、欧盟、美国、法国、中国、卡塔尔等国际组织和国家的大使于27日被布尔汉解职，原因是他们对苏丹过渡政府总理哈姆杜克表示支持。

苏丹局势25日突变，过渡政府总理哈姆杜克被“软禁”，政府部长被军方抓捕，国家进入紧急状态。布尔汉随后解散了主权委员会和过渡政府，幷解除所有州长的职务。27日，哈姆杜克与家人返回家中。

布尔汉表示，将组建一个新的文职政府领导苏丹政治过渡进程，相关机构一旦成立，国家紧急状态将被取消。

布尔汉称有关行动是为了“纠正过渡进程”，而不是“军事政变”。目前实施的紧急状态幷不意味着限制自由，互联网和通信服务将逐渐恢复。