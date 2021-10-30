欧洲各国可能把接种疫苗追加剂扩大到全体人口

（早报讯）欧洲已经启动冠病疫苗追加剂的施打工作，以希望在确诊病例不断激增和冬季即将来临之际，保护好社会的最脆弱群体。

彭博社报道，虽然欧洲的追加剂接种运动以老年人和免疫力弱者为主要对象，但它也可能会扩大到全体成年人口。

欧洲各国政府都迫切希望能够结束一波又一波的疫情，以避免再次实施限制措施和封锁。在与冠病对抗将近两年之后，接种追加剂是其最后阶段冲刺，这也标志着全球开始学习如何与此病毒共存，把冠病疫苗视为一种常年接种的疫苗。

意大利是其中一个考虑全面推广冠病疫苗追加剂的国家。意大利副卫生部长西莱里本周早前说：“意大利很可能会从1月份开始向所有人提供追加剂。”

现年41岁的德国卫生部长施潘周四已接种了追加剂，他还在推特上说，德国有足够疫苗为所有人接种追加剂。

施潘周五接受访问时说：“任何接种追加剂的人、为此事向家庭医生征求意见的人，都是在尽自己的一份力量，以帮助我们所有人安全地度过冬天。”

不过目前德国疫苗监管当局仅呼吁至少70岁的人、免疫功能低下的人、医护人员和此前接种的是单剂的强生疫苗的人接种追加剂。

而欧洲药品管理局已批准为所有18岁及以上者提供一剂辉瑞-BioNTech疫苗或莫德纳疫苗作为追加剂的紧急使用授权；前提是他们的第二剂疫苗是在至少六个月前施打的。至于哪些人应该接种追加剂以及何时可以接种追加剂则取决于个别国家的政府。