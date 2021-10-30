G20峰会在罗马开幕 共商全球主要挑战

（早报讯）二十国集团（G20）领导人峰会周六（30日）以线上线下相结合方式在意大利首都罗马开幕。

新华社报道，为期两天的会议将重点讨论应对冠病疫情、推动经济复苏和应对气候变化等全球重大议题。

根据日程安排，周六举行的第一阶段会议将重点讨论“全球经济与全球卫生”议题，星期天举行的第二和第三阶段会议将分别聚焦“气候变化和环境”以及“可持续发展”等议题。

G20轮值主席国意大利总理德拉吉在会前表示，在经历疫情导致的隔离和“孤立主义的黑暗”后，此次峰会“标志着多边主义的回归”。

当前，冠病疫情延宕蔓延，国际经济格局和全球治理体系加速变革调整，世界经济复苏面临许多不稳定、不确定性。中方呼吁G20作为国际经济合作主要平台，应坚持真正的多边主义，发扬团结合作精神，求同存异，就抗击疫情、恢复世界经济、促进包容可持续发展等凝聚共识，合力应对共同挑战。

二十国集团（G20）成立于1999年，由中国、阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、法国、德国、印度、印度尼西亚、意大利、日本、韩国、墨西哥、俄罗斯、沙特阿拉伯、南非、土耳其、英国、美国以及欧盟等20方组成。G20成员涵盖面广，代表性强，包含主要发达经济体和新兴市场经济体，在全球事务中发挥着举足轻重的作用，成为共同应对全球性问题的有效多边机制。