科威特召回大使并要求黎巴嫩驻科代办限期离境

（早报讯）科威特外交部周六（30日）宣布召回本国驻黎巴嫩大使，同时要求黎驻科使馆代办在48小时内离境。

新华社报道，科威特外交部当天发表声明说，这一决定是鉴于黎方针对沙特阿拉伯等波斯湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）成员国持续发表负面言论，而且未能及时解决这一问题。

沙特外交部周五宣布召回本国驻黎巴嫩大使，同时要求黎驻沙大使在48小时内离境，还宣布停止从黎巴嫩进口商品。同日，巴林外交部要求黎巴嫩驻巴林大使在48小时内离境。

据报道，卡塔尔半岛电视台10月26日在一档节目中播放了一段黎巴嫩新闻部长库尔达希（George Kordahi）先前有关也门局势的言论。库尔达希接受采访时尚未被任命为新闻部长，黎巴嫩新政府也尚未成立。他在节目中说，沙特主导的多国联军在也门参与的战争是“荒谬的”，沙特等国军队在战争中“袭击也门人民”，也门胡塞武装在进行“自卫战争”。

黎巴嫩外交部27日发表声明说，库尔达希有关也门和沙特的言论发表于其上任之前，为个人言论，不代表黎巴嫩官方立场。

2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特等国对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。