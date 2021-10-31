G20气候谈判仍难产 谈判进入第二天

（早报讯）20国集团（G20）成员国领导人周日（31日）致力商定一项被视为“难产”的应对气候变化联合方法。官员们通宵工作，以便在联合国气候大会前达成有意义的承诺。

法新社报道，碳排量占全球近八成的20国集团若能承诺采取行动，可为在英国格拉斯哥展开的联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）注入强心针。

20国集团周六（30日）发布的一份公报草稿显示，成员国不会坚定承诺把全球气温升幅限制在比工业革命前高摄氏1.5度内，也不会提出如何达成排放的明确时间表。专家表示，若要达成升温摄氏1.5度内的目标，就得在2030年前将全球碳排减少近半，2050年前还要达成净零。

但部分人士仍认为，COP26近200位领袖仍可能在最后一刻达成进一步减排承诺的协议。

美国总统拜登是在罗马G20会议敦促行动的领袖之一，尽管他自己雄心满满的气候政策因党内内斗陷入困境。美国官员表示，20国集团的最后声明“仍待协商”，而这场罗马高峰会是要在格拉斯哥气候会议之前“帮忙建立能量”。

法国总统马克龙则表示，罗马峰会必须“尽可能”确保格拉斯哥峰会的成功，但“缔约国会议之前从未有书面的东西”。他指出：“别忘了，在2015年达成巴黎协定前，我们事前也没有决定任何东西。”