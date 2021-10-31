COP26气候大会正式召开

（早报讯）第26届联合国气候大会（COP26）周日（31日）在苏格兰格拉斯哥正式召开，大会主席夏尔马在开幕式上说，本届气候谈判是确保全球变暖限制在1.5摄氏度目标的“最后、最好的希望”。

法新社报道，也是英国商业、能源和产业战略夏尔马在开幕仪式上致辞时说：“我们把COP26推迟了一年。但在这一年里，气候变化并没有停止......我们知道，（将全球暖化）维持在1.5摄氏度以内的窗口正在关闭。”

夏尔马说：“我们知道，我们共同的地球正在发生变化，变得更糟。我们只能通过这个国际体系，共同解决这个问题......如果我们现在就采取行动，并且共同采取行动，我们就能保护我们宝贵的地球。”

据报道，COP26气候大会的目标是让近200个国家做出减排承诺，将全球升温幅度控制在较前工业化时代高出摄氏2度以内，最好是少于摄氏1.5度。

在COP26召开数小时前，二十国集团（G20）成员国在最终公报中就气候部分达成协议，呼吁各国采取有意义和有效的行动，使本世纪全球气温升幅控制在比工业化前水平高不超过1.5摄氏度的目标得以实现。

尽管G20在公报中没有提及任何具体控制气温的行动，但这个由世界上最富裕20个国家所达成的协议可为COP26定调，促进新一轮谈判。