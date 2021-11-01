气候变化大会启动谈判 约翰逊：如果谈判失败我们全盘皆输

（早报讯）超过100个国家领导人预计将在周一和周二（11月1日及2日）的联合国气候变化大会（COP26）上致辞，正式谈判工作将全面展开。

路透社报道，本届气候变化大会在英国苏格兰城市格拉斯哥举行，根据英国首相府发布的演讲稿摘录，英国首相约翰逊将在开幕礼上呼吁富裕国家领导人不要停留在向发展中国家作出承诺，应该在煤炭、汽车、现金和森林保护等方面都要到位。

约翰逊警告说：“我们现在距离黑夜只剩下1分钟时间，我们必须立刻行动。”

二十国集团（G20）峰会星期天刚在罗马落幕，约翰逊从罗马飞到格拉斯哥前也警告说，如果格拉斯哥的谈判失败，一切将化为乌有。

约翰逊向媒体表示，“从过往历史到今时今日，对温室气体排放负有最大责任的一些国家依然做得不够。”

他说：“如果我们不想让COP26失败，我们就必须做出改变，我要明白地指出，如果格拉斯哥谈判失败，我们将全军覆没。”

本届联合国气候变化大会是《巴黎协定》进入实施阶段以来的第一次气候大会，被视为拯救地球免受气候变化最严重影响的最后机会。

专家指出，全球碳交易市场、气候融资以及气候计划的实际落实是三大关键议题，与会领袖必须完成制定《巴黎协定》的实施细则、为较贫穷国家锁定数十亿美元的气候资金，并作出更具雄心的减排承诺。

COP26联合国气候变化大会于10月31日至11月12日在英国苏格兰城市格拉斯哥召开，全称为《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会，原本应在2020年11月举行，因冠病大流行而延期一年。