日本执政联盟席位大幅过半 但自民党比上届选举少15席

（早报讯）日本自民党和公明党赢得日本第49届众议院选举，所获席位大幅超过半数，但自民党比上届选举少了15席，自民党干事长甘利明也落选。

新华社报道，根据日本媒体周一（11月1日）凌晨公布的选举结果，自民党和公明党在众议院465个席位中获得293席，大幅超过日本首相、自民党总裁岸田文雄选前设定的胜负线233席，自民党和公明党将继续联合执政。

另据彭博社，日本国营电视台NHK说，败选的自民党二号人物甘利明已决定辞去自民党干事长一职。

计票结果显示，自民党获得261席，减少15席；公明党获得32席，增加3席。在野党方面，立宪民主党获得96席，减少13席；日本维新会获得41席；国民民主党和日本共产党分别获得11席和10席；令和新党和社会民主党分别获得3席和1席。

10月31日，日本举行第49届众议院选举，1051名候选人争夺465个席位，朝野9个党参与。据日本媒体统计，此次选举投票率为55.95%，较2017年众议院选举高了2个百分点。

日本众议院选举每4年举行一次，采取小选区制与比例代表制并立的选举制度，465个议席中小选区为289个，比例代表176个。小选区由选民直接对候选人进行投票，得票最多者当选；比例代表选区则由选民对各政党进行投票，根据得票数多少，按一定比例给各政党分配议席。