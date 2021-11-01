泰国女政党领袖警告 泰国不修宪将引发混乱

（早报讯）泰国一名举足轻重且为数不多的女性政治人物正在设法推动一个全民公投，以争取对泰国的现有宪法进行改革。

彭博社报道，曾是为泰党前首相候选人的素达拉（Sudarat Keyuraphan）受访时表示，改革宪法的目的是为泰国迈向民主进程扫除障碍。

素达拉指出，“如果我们不在下一次选举之前修改宪法，我们将会看到混乱、政治冲突和危机。”

由泰国首相巴育领导的军政府在2019年选举前修改了宪法。依照该宪法，由军方任命的250名参议员可以与500名众议院议员一起投票决定下一任首相人选。这将让执政党在下一届选举中占优势，并可能意味着巴育将继续掌握政权。

但是，素达拉说，即使民主派政党赢得足够选票，可以组建政府，挑战依然存在。她说：“现有宪法有很多机制可以推翻一个民主政府。只要民主政府违反固有体制，这些机制就会全面反扑。”

素达拉说：“这些机制甚至可以不必出动坦克，就能在三到六个月内拉倒一个民主政府。”

她说：“我正在努力建立一个统一战线，推动全民公投。这是以合法和和平的方式结束泰国政治危机的解决方案。”

为泰党是由泰国前首相达信创立，素达拉是为泰党的创始人之一。2006年达信被军方发动政变推翻前，素达拉曾担任卫生与农业部长。去年素达拉退出为泰党，并成立了人民国家力量党（Thai Sang Thai Party，又称建国党）。