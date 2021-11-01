二十国集团峰会闭幕宣言呼吁全球限制气温上升

（早报讯）在意大利首都罗马召开的二十国集团（G20）峰会10月31日通过一份首脑宣言，结束了为期两天的磋商。首脑宣言呼吁全球限制气温上升。

综合外媒报道，会议就力争到本世纪中叶前后实现温室气体净零排放达成共识。G20领导人重申致力于全面有效落实《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》，在这关键十年采取减缓、适应和资金行动，体现共同但有区别的责任和各自能力原则，并考虑不同国情。领导人表示依然承诺《巴黎协定》目标，将全球平均气温升高幅度控制在低于两摄氏度之内，并努力将其限制在工业化前水平以上1.5摄氏度之内。

首脑宣言表示：“为了将其限制在工业化前水平以上1.5摄氏度之内，要求所有国家采取具有实效的行动”。

宣言列举了实现上述目标的具体措施：针对未采取温室气体减排措施的煤炭火力发电站，在今年年底前停止援助；发达国家在2025年前每年向发展中国家提供1000亿美元的相关援助。

轮值主席国意大利总理德拉吉在闭幕新闻发布会上强调称，这是G20首次承诺立即行动以达成控制在1.5摄氏度以内的目标。德拉吉说：“我们所知最好的合作形式是多边主义”，如果没有合作，人们在应对气候变化和消除贫困等问题上将一事无成。他呼吁G20成员加快共同行动，以有效应对全球挑战。

在应对疫情方面，宣言说，G20领导人同意进一步加强合作，共同应对疫情，特别关注最脆弱群体的需求。G20领导人强调疫苗是抗击疫情最重要工具之一，重申疫苗广泛接种是全球公共产品，将加大努力，确保及时、公平、普遍获取安全、可负担、高质量、有效的疫苗、治疗和诊断工具，特别关注中低收入国家需求。