马国整合并推进各类疫苗研发

（早报讯）马来西亚政府出台“国家疫苗发展蓝图”（PPVN）并推迟资深专家的退休时间，全力整合并推进包括冠病疫苗等各种疫苗的研发工作。

首相依斯迈沙比里今天推介国家疫苗发展蓝图时宣布，政府接下来不但将着重研发冠病疫苗，也将研发霍乱及头颈癌等其他疫苗。他希望马国未来的发展为全球的疫苗研发与生产中心。

依斯迈沙比里透露，马国的疫苗研发主要有三大项目。首先是马国医药研究院（IMR）负责研发一款使用灭活病毒技术和另一款使用信使核糖核酸（mRNA）技术的冠病疫苗。这两款疫苗主要针对在马国发现的冠病变种毒株。

他说，马国理科大学和亚洲医药大学（AIMST）将合作执行“霍乱、肺结核与冠病的黏膜、口腔与亚单位疫苗研究计划”，政府将为这个项目提供1050万令吉拨款。

他也说，马国癌症研究中心（CRM）将研究治疗头颈癌的治疗性癌症疫苗，并计划2022年2月至2023年3月在英国进行临床试验，这是因为马国缺乏个人体临床研究设施。

依斯迈沙比里表示，政府已经同意所有年满60岁的资深疫苗研究专家服务合约自动延长五年，这是为了确保专家们能完成进行中的疫苗研究工作，尤其是那些能在国际销售的疫苗。他说，当局五年后将评估是否继续延长这些专家的服务合约，评估条件包括他们研发的疫苗能否商业化。