日本执政联盟赢得国会众议院选举

（早报讯）据日本共同社消息，联合执政的自民党和公明党赢得日前举行的日本第49届国会众议院选举，所获席位大幅超过半数。

开票结果显示，在众议院全部465个议席中，自民党和公明党获得293席，大幅超过日本首相、自民党总裁岸田文雄选前设定的胜负线233席，自民党和公明党将继续联合执政。结果显示，自民党获得261席，减少15席；公明党获得32席，增加三席。在野党方面，立宪民主党获得96席，减少13席；日本维新会获得41席；国民民主党和日本共产党分别获得11席和10席；令和新党和社会民主党分别获得3席和1席。

10月31日，日本举行第49届国会众议院选举，1051名候选人争夺465个席位，朝野9个党参与。据日本媒体统计，此次选举投票率为55.95%，较2017年众议院选举高了2个百分点。

据日本广播协会（NHK）1日报道，日本首相岸田文雄在接受记者采访时表示，执政党获得过半数议席，在选举中得到了国民的信任，对此他十分感激。“而自民党更是获得过半数席位，赢得了国民的认可，接下来我们将会在这个基础上稳健地运营政权、运营国会。”他说。

另外，根据开票结果，自民党干事长甘利明在众议院选举神奈川县13区中落败，立宪民主党新秀太荣志当选。报道称，这是自民党1955年建党以来现任干事长首次在选区中被打败。

据NHK消息，11月1日14时，岸田文雄在自民党本部召开记者会，评价众议院选举结果。针对在选区落败的自民党干事长甘利明，岸田称，“关于干事长甘利明的待遇，他对我表明自己的进退交由我发配”，“我将在与其本人认真讨论后，尽快作出决定。”