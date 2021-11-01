联合国秘书长：全球冠病死亡500万人应成明确警告

（早报讯）根据美国约翰斯·霍普金斯大学的数据，全球累计已经有超过500万人因为感染冠病去世。联合国秘书长古特雷斯就此发表声明说，这应该成为一个明确的警告。

古特雷斯说：“这一痛苦的里程碑正在提醒我们，我们正在辜负世界上很多人。” 部分国家已经开始进行冠病疫苗加强针的接种，但仅5%的非洲人完全接种了疫苗，这是全球的耻辱。

古特雷斯警告称，500万人的死亡应该成为一个明确的警告：我们不能放松警惕。医疗资源不足和病毒变异或将夺走更多生命，而虚假信息、疫苗囤积和疫苗民族主义、全球应对疫情缺乏团结，也会让冠状病毒继续发展。

古特雷斯敦促全球各国领导人全力支持联合国的疫苗策略，让40%的人口在今年年底前完成新冠疫苗接种，到2022年年中完成70%人口的接种工作。古特雷斯表示，对疫情结束的认知是错误的，人们必须最大限度保持警惕，达成疫苗公平。

据美国约翰斯·霍普金斯大学11月1日发布的冠病疫情最新统计数据，截至11月1日下午，全球累计冠病死亡病例超过500万起，达500万零425起；全球累计确诊病例增至2.467亿起。

数据还显示，美国是全球累计确诊病例和累计死亡病例数最多的国家，分别达超过4597万起和74.5万多起。累计确诊病例较多的国家还包括印度、巴西、英国、俄罗斯、土耳其和法国等，累计死亡病例较多的国家还有巴西、印度、墨西哥、俄罗斯和秘鲁等。