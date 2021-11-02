去年日本女性自杀人数增加15% 职场女性增幅最明显

（早报讯）日本政府周二（2日）公布的自杀对策白皮书显示，2020年日本女性自杀人数为7026人，比前一年大幅增加15.4%，其中职场女性自杀人数的增幅最为明显。

中通社综合日本媒体报道，2020年，日本共有21081人自杀，其中男性14055人，相比前一年减少了23人，女性则大幅增加935人，为7026人。

从职业上看，与2015年至2019年间的平均数值相比，职场女性增加幅度最大，为381人，其次为学生，增加了140人，主妇和其他人员则分别减少了70人和98人。

从自杀原因上看，因“工作问题”自杀的女性增加了34.8%。日本厚生劳动部表示，冠病疫情导致劳动环境发生变化，越来越多女性无法成为正职员工，这一原因可能导致了女性自杀人数的增加。

此外，通过社交媒体谘询与自杀相关问题的也多为女性，2020年，两家非营利组织设立的谘询窗口共收到8262件谘询，其中可得知性别的7558件中，约八成的6180件谘询者为女性。

白皮书还调查了名人自杀的影响。2020年日本两名知名演员自杀后，两周里的自杀人数比统计上的预测值增加15～23％。可以看出与自杀演员年龄段相仿的人出现自杀增加的趋势。

有关2020年学生自杀情况，3月因冠病疫情要求统一停课后不久，自杀人数大减，但在全国学校恢复上课的6月则激增。9月也有增加，可能与学校停课及复课有关。