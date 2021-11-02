敏昂莱：缅甸疫情防控取得阶段性成果

（早报讯）缅甸国家管理委员会主席敏昂莱周一（1日）就该委员会执政9个月发表电视讲话时表示，目前缅甸冠病感染率已控制在5%以内，1330万人已接种至少一剂冠病疫苗，目标人群接种率达到35%，疫情逐渐缓解，政府将进一步放宽防疫措施。他还鼓励民众自力更生，以保持国家稳定和促进经济发展。

敏昂莱说，国家管理委员会的施政全面围绕今年2月提出“五点路线图”逐步推进，这五点分别是重新组建联邦选举委员会，防控疫情，恢复经济，推动和平进程，重新举行大选幷将国家权力移交给新的获胜政党。敏昂莱说，目前第一步重新组建联邦选举委员会已经完成，第二步的防控疫情也取得了阶段性成果。

敏昂莱表示，缅甸民众应当发扬自力更生精神，团结一致，共同努力以保持国家稳定和促进经济发展。

据悉，目前缅甸八个省邦的44个镇区已解除了“居家防疫令”，恢复正常生活秩序，之前规定在公共场合聚集的人数限制由50人放宽到100人。同时，除少部分地区外，缅甸国内基础教育学校已于11月1日开学复课。

缅甸航空运输管理局于10月31日发布通告，宣布将国际航空禁令再延长一个月至11月30日。缅甸曾发布禁令，禁止国际商业客运航班入境缅甸，疫情爆发至今，只有救援班机、专机及货运航班能起降仰光国际机场。