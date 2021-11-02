马哈迪批史上最高金额新财案令马国负债累累

（早报讯）马来西亚前首相马哈迪敦促政府重新检讨2022年财政预算案，他揶揄马国耗资史上最高金额的新财政预算案开销并不值得自豪，反而只会让马国负债累累。

他今日（11月2日）在国会下议院参与新财政预算案辩论时说，几乎所有马国人民都在本次预算案受惠。“我相信如果明天举行全国大选，执政党将大获全胜。”

他指出，政府在2022年的收入仅2340亿令吉，但预算案开销却高达3320亿令吉。“还有980亿的资金从何而来，这笔资金极有可能是来自债务。我们负债超过1万亿，随着新债务又增加了，将法定债务上限提高至国内生产总值（GDP）的65%，不会减少接下来几十年要偿还的债务。”

他坦言，马国确实需要花费更多金钱抗疫及解决经济问题；然而，政府在花费的同时，却没有设法提高收入，包括追回被盗走的一马公司（1MDB）资金。

“被盗的钱被退还给小偷，据说政府找不到足够的证据证明这笔钱是来自1MDB的政府资金。”

马哈迪再点名批评前首相纳吉，指尽管法庭已宣判纳吉有罪，但他依旧逍遥法外，包括被允许出国。

他指纳吉虽然口口声声要为白礁主权上诉以保护国家主权，另一边厢却将柔佛的1370公顷土地直接或永久业权出售给外国人。“这位‘英雄’不仅没有反对以永久业权的方式将资财出售给外国人，而且还是计划的推动者。事实上，马来西亚的法治已不复存在，小偷、流氓都可以躲避惩罚，政府对保留资金并不认真。”