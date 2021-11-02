法国宣布推迟实施对英国的渔业制裁

（早报讯）法国将推迟实施原定于周二（11月2日）对英国渔业和贸易采取的制裁措施。

法国总统马克龙周一（1日）在英国格拉斯哥第26届联合国气候变化大会期间与英国首相约翰逊会晤后，宣布上述消息。

英国政府发言人当晚说，英方对法方的做法表示欢迎，愿意继续就渔业问题进行深入讨论，解决法国渔船申请许可问题。

负责脱欧后英欧经贸合作事务的英国国务部长弗罗斯特，4日将同法国官员在巴黎会晤。

另据法国媒体2日报道，马克龙在格拉斯哥对媒体表示，法国“不会在谈判期间（对英国）实施制裁”，双方的谈判将持续到4日，他希望“给谈判一个机会”。他强调，“接下来的几个小时至关重要”。

此外，英国媒体2日报道说，为缓和双方会谈气氛，法国已经释放此前扣押的一艘英国渔船。

英国脱欧后，针对法国渔船在英国海域的捕鱼权问题，两国已争执数月。

法国政府10月27日宣布，如果英国不向更多法国渔船发放捕捞许可，法方将从11月2日起禁止英方渔船进入部分法方港口，并对英方船只和往返英国的卡车加强检查。而且，法方正在酝酿第二轮制裁，不排除重新考虑对英方的电力供应。

相关争端主要涉及的海域位于英吉利海峡西南部海峡群岛附近。海峡群岛由泽西岛、根西岛及两者附属岛屿组成，是英国属地，但距离法国更近，供电依靠法国。