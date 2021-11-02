COP26参与国承诺在2030年前结束森林砍伐

（早报讯）世界各国领导人周二（11月2日）发表了一项价值数十亿美元的承诺，要在2030年前结束森林砍伐，这一承诺遭到了环保组织的怀疑，他们说需要采取更紧急的行动来拯救地球之肺。

据联合国气候变化大会（COP26）主办方英国政府称，该承诺得到了近200亿美元的公共和私人资金的支持，并得到了代表世界上85%以上森林的100多位领导人的认可，包括亚马逊雨林、加拿大北部的北方森林和刚果盆地雨林。

英国首相约翰逊说，关于森林砍伐的协议对于将温度上升限制在1.5摄氏度的总体目标至关重要，这是《巴黎协定》最雄心勃勃的目标。

约翰逊说，气候变化和生物多样性是一个硬币的两面。“如果不解决气候变化问题，就无法应对生境和物种的破坏性损失，如果不保护我们的自然环境和尊重原住民的权利，我们就无法应对气候变化。因此，保护我们的森林不仅是应对气候变化的正确行动方针，也是为我们所有人创造更繁荣的未来的正确方针。”

签署国包括巴西和俄罗斯，这两个国家因加速其境内的森林砍伐而被挑出来，还有美国、中国、澳大利亚和法国。

森林协议是周二在格拉斯哥宣布的两项预期的第一项协议，各国政府将公布一项全球协议，在这十年内将甲烷的排放量减少30%。美国政府的一名高级官员告诉法新社，包括“前30个主要甲烷排放国的一半”在内的90个国家已经签署了该承诺。