荷兰重新收紧防疫措施以应对疫情反弹

（早报讯）为应对冠病疫情反弹，荷兰将从周六（6日）起实施防疫新举措，包括扩大强制戴口罩的公共场所范围等。

新华社报道，荷兰首相吕特周二在海牙举行的新闻发布会上宣布，自11月6日起，在公共交通工具上强制戴口罩的措施将扩大到所有室内公共场所，进入图书馆、市政厅、超市、火车站等均须戴口罩；目前进入餐馆、咖啡馆、剧院和体育场等须出示的冠病通行证，也将扩大为进入博物馆、动物园、游乐园和参加室内外体育活动等均须出示冠病通行证。

荷兰的冠病病毒检测阴性证明、冠病康复证明或冠病疫苗接种证明均可作为冠病通行证使用。

吕特还呼吁民众注意个人卫生防护，保持社交距离，尽量居家办公，避免进入人员密集区域等。

荷兰卫生部长德容赫同日宣布，荷兰从12月起将为80岁及以上老人和一线医护人员接种冠病疫苗追加剂，明年1月起将为60岁至80岁年龄段者接种追加剂。

自荷兰9月底宣布解除大部分疫情防控措施以来，该国疫情反弹逐渐加剧。荷兰国家公共卫生与环境研究所11月2日发布的最新数据显示，10月27日以来的一周，该国新增冠病确诊病例5万3979起，比前一周增加39%；新增住院病例834起，比前一周增加31%；新增重症病例140起，比前一周增加20%。