荷兰重新收紧防疫措施以应对疫情反弹

文 /
陈慧璋

发布 / 2021年11月3日 8:37 AM

自11月6日起，在荷兰公共交通工具上强制戴口罩的措施将扩大到所有室内公共场所，包括图书馆、市政厅、超市、火车站等。（路透社）
自11月6日起，在荷兰公共交通工具上强制戴口罩的措施将扩大到所有室内公共场所，包括图书馆、市政厅、超市、火车站等。（路透社）

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（早报讯）为应对冠病疫情反弹，荷兰将从周六（6日）起实施防疫新举措，包括扩大强制戴口罩的公共场所范围等。

新华社报道，荷兰首相吕特周二在海牙举行的新闻发布会上宣布，自11月6日起，在公共交通工具上强制戴口罩的措施将扩大到所有室内公共场所，进入图书馆、市政厅、超市、火车站等均须戴口罩；目前进入餐馆、咖啡馆、剧院和体育场等须出示的冠病通行证，也将扩大为进入博物馆、动物园、游乐园和参加室内外体育活动等均须出示冠病通行证。

荷兰的冠病病毒检测阴性证明、冠病康复证明或冠病疫苗接种证明均可作为冠病通行证使用。

吕特还呼吁民众注意个人卫生防护，保持社交距离，尽量居家办公，避免进入人员密集区域等。

荷兰卫生部长德容赫同日宣布，荷兰从12月起将为80岁及以上老人和一线医护人员接种冠病疫苗追加剂，明年1月起将为60岁至80岁年龄段者接种追加剂。

自荷兰9月底宣布解除大部分疫情防控措施以来，该国疫情反弹逐渐加剧。荷兰国家公共卫生与环境研究所11月2日发布的最新数据显示，10月27日以来的一周，该国新增冠病确诊病例5万3979起，比前一周增加39%；新增住院病例834起，比前一周增加31%；新增重症病例140起，比前一周增加20%。

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