埃塞俄比亚宣布进入全国紧急状态

（早报讯）埃塞俄比亚政府周二（2日）宣布，鉴于当前埃塞北部安全局势骤然恶化，决定从即日起在全国范围实施为期六个月的紧急状态。

新华社报道，根据规定，紧急状态下，埃塞公民外出必须随身携带身份证以备检查。安全部队可以进行突击检查，在没有逮捕证的情况下拘留与恐怖组织有关系的嫌疑人。

11月1日，埃塞政府发言人图卢说，“提格雷人民解放阵线”（Tigray People's Liberation Front，简称“提人阵”）武装日前在该国北部阿姆哈拉州杀死100多名平民。据当地媒体报道，“提人阵”武装声称已占领邻近提格雷州的阿姆哈拉州重镇德塞和孔博勒查，该地区距离首都亚的斯亚贝巴约380公里。

在埃塞政府宣布进入全国紧急状态后，联合国秘书长古特雷斯发表声明，对埃塞近期暴力升级深表关切。古特雷斯呼吁埃塞政府和“提人阵”立即停止武装敌对行为，为埃塞和平与稳定创造条件。

“提人阵”是原执政联盟埃塞俄比亚人民革命民主阵线的核心政党，曾实际控制国家政权。2019年12月，埃塞总理阿比正式成立新执政党埃塞俄比亚繁荣党，把“提人阵”排除在外，此后两党矛盾不断加剧。

2020年11月4日，“提人阵”武装袭击驻守在提格雷州的国防军基地，埃塞政府随即宣布对“提人阵”发起军事行动，并在11月底宣布控制提格雷州首府默克莱市，“提人阵”转向游击战。2021年6月底，埃塞政府宣布在提格雷地区实施单方面停火并撤离默克莱市，“提人阵”随后重新控制提格雷州大片地区。此后，埃塞政府军与“提人阵”武装不断发生战斗。