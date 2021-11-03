柬埔寨10月份境内出游人次比9月份增长403%

（早报讯）近一段时间以来，由于假期较多，以及政府管控措施变化，柬埔寨国内出游人数明显增多，景区游人如织。

新华社报道，根据柬埔寨旅游部周三（3日）发布的报告，10月份全国境内出游游客近150万人次，比9月份增长403%。沿海省份是最热门的旅游目的地，其中贡布省接待23万人次、西哈努克港19.8万人次、白马省14.8万人次，以及金边市12.2万人次。

柬埔寨旅游部长唐坤表示，10月份有亡人节小长假，民众纷纷外出旅游，刺激国内旅游业。他说，旅游部发现酒店、餐厅等旅游业者积极参与旅游部制定的安全旅游措施和防疫标准作业程序，亡人节假期后确诊病例并没有出现增长趋势。

11月初，柬埔寨开始全面恢复各行各业，柬埔寨首相洪森也鼓励民众出游，同时提醒严格落实防疫措施。

据介绍，旅游业是柬埔寨最重要的经济支柱之一，因此旅游业也被列为优先关注和发展的经济领域。在冠病疫情冲击下，柬埔寨去年和今年入境内外国游客人数锐减，导致旅游和相关服务行业遭受重创。柬埔寨政府至今已推行多达10轮方案，以纾解旅游领域企业和员工面对的经济和生活困境，目前纾困措施仍然持续进行。

为摆脱旅游业困境，柬埔寨官方推出一系列措施，包括近期将推出的“沙盒旅游计划”，开放已完成接种疫苗的国际游客入境指定的旅游城市，游客无需进行就地隔离，但前7天必须先停留在入境城市，7天后，核酸检测结果呈阴性反应的游客可以跨省流动。