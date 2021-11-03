砂拉越提早三个月结束紧急状态 60天内举行州选举

（早报讯）马来西亚国家元首苏丹阿都拉宣布，砂拉越的紧急状态令即日起结束。这比原本的实施期限提早三个月，砂拉越将在接下来60天内举行州选举。砂拉越因此成为沙巴与马六甲之后，另一个在冠病疫情期间举行选举的州属。

国家王宫今天发布声明表示，砂拉越州元首泰益玛目昨天觐见国家元首时，传达砂州政府希望国家元首结束砂州紧急状态的要求。国家元首今天也与首相依斯迈沙比里举行一小时的内阁会前会议，并接受依斯迈沙比里有关结束砂州紧急状态的建议。

声明指出，总检察长依德鲁斯哈伦昨天也向国家元首汇报此事。当时在场者包括警察总长阿克里、卫生总监诺希山、选举委员会主席阿都干尼及国家安全理事会总监罗兹等人。声明说，国家元首考虑了砂州元首的要求，以及深入研究首相的建议和各部门主管的汇报后，同意结束砂州的紧急状态。

砂拉越州议会原本今年6月7日解散，并在解散后60天内举行州选举。不过，国家元首阿都拉根据时任首相慕尤丁的建议，今年1月颁布全国实施紧急状态令至8月1日，砂拉越州议会因此延后解散，州选举也得以推迟举行。

全国紧急状态令8月1日结束前，元首又宣布砂拉越的紧急状态令从8月2日延长半年至明年2月2日。这是有限制的紧急状态令，只展延选举而不影响州政府施政，也没加强其他防疫管制。