美联储将缩减150亿美元资产购买规模

（早报讯）美国联邦储备委员会周三（3日）结束为期两天的货币政策会议后宣布，将从11月晚些时候开始逐月减少150亿美元（约202亿新元）资产购买规模，并视情况调整资产购买速度。美联储同时宣布，维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间。

美联储当天发表声明说，自去年12月以来，美国经济朝着物价稳定和充分就业两大目标“取得了实质性进展”。鉴于此，美联储决定从11月开始逐月减少100亿美元美国国债和50亿美元机构抵押贷款支持证券的购买规模。同时，美联储将维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间。

美联储表示，将重新支持推动美国就业的全面复苏，并重申其认为目前的高通胀“预计将是暂时的”，尽管这一观点存在风险，但认为价格压力将缓解，并为未来几个月更强的就业和经济增长铺平道路。

尽管美国央行宣布从本月开始削减其大规模债券购买计划，以减少其主要的抗击大流行的工具之一，其最新的政策声明和美联储主席鲍威尔在新闻发布会上的讲话也表明它将保持耐心--等待更多的就业增长--然后再提高利率。

美联储在其最新的政策声明中说：“与大流行病和经济重新开放有关的供需不平衡已经促成了一些部门的可观价格上涨，”并补充说：“供应限制的缓解预计将支持经济活动和就业的持续增长以及通货膨胀的减少。”

鲍威尔强调，美联储以低利率进一步推动劳动力市场，并在冠病的进一步爆发得到控制之前，暂不对创造就业的限度作出判断。然而，鲍威尔承认通胀率高得令人不安，他将其归咎于全球供应链的“动荡”，这种动荡可能会持续到明年下半年，在此期间对固定收入的家庭或工资较低的人构成挑战。

过去五个月的通胀率一直是美联储2%目标的两倍，并且以鲍威尔所说的方式发展，一旦达到就业最大化，就很可能满足央行的加息基准。但鲍威尔说，就目前而言，美联储在决定何时将其基准隔夜利率从接近零的水平上调时将保持“耐心”，以应对金融市场越来越多的押注，即通货膨胀将促使该央行尽早结束其大流行时期对经济的支持。