默克尔法国“告别访问” 获颁最高荣誉勋章

（早报讯）德国总理默克尔周三（3日）对法国进行“告别访问”。法国总统马克龙当晚向默克尔授勋，以表彰她为推动法德友谊所作贡献。

法国将默克尔作为德国总理的最后一次访法地点定在有着悠久文化历史传统的勃艮第地区。默克尔与她的丈夫绍尔3日首先来到科多尔省南部城镇博讷，马克龙与夫人布丽吉特在那里迎接默克尔夫妇的到来。

马克龙夫妇与默克尔夫妇在博讷的街道上漫步，并与沿途民众交流。他们访问了当地书店，马克龙向默克尔赠送了2021年法国龚古尔文学奖获得者、塞内加尔作家萨尔的获奖作品。他们还一同前往当地著名的博讷主宫医院参观。

马克龙夫妇与默克尔夫妇随后前往武若城堡。武若是法国著名的葡萄酒产地，其历史起源可追溯至12世纪初期。马克龙在那里为默克尔举行了官方欢迎仪式。

欢迎仪式后，马克龙向默克尔授勋。默克尔接受了马克龙授予的法国荣誉军团勋章（大十字勋位）。法国荣誉军团勋章是法国政府颁授的最高荣誉勋位勋章，以表彰对法国做出特殊贡献的各界人士，大十字勋位是第一等勋位。

马克龙当晚还为默克尔举办晚宴。据介绍，该晚宴的菜单是法方根据默克尔的个人口味特别设计的，由曾获得米其林星级的餐厅主厨负责准备，主菜为夏洛莱牛肉等，另外还配有勃艮第奶酪和巧克力等食品。

默克尔在致辞中表示，马克龙是与她合作共事的第四位法国总统，他们已经相互适应，并相互学习。她称赞了与多位法国国家元首一道进行的工作。她还表示，为了更好了解法国，本应学习一下法语。

现年67岁的默克尔担任德国总理长达16年，她于2018年宣布不再参选。目前她仍作为德国总理领导看守政府，直至新一任总理获得任命为止。