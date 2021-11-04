白罗斯运输机在俄罗斯坠毁 七人遇难

（早报讯）一架从俄罗斯雅库茨克（Yakutsk）飞往伊尔库茨克（Irkutsk）的安-12运输机周三（11月3日）在伊尔库茨克附近坠毁，机上七人全部遇难。

俄罗斯紧急情况部消息称，莫斯科时间当天下午2时45分（新加坡时间晚上7时45分），该架飞机在距离伊尔库茨克7公里处从雷达屏幕中消失。此前，机组曾在首次降落失败后请求进行第二次降落。

俄有关方面已证实飞机坠毁。失事飞机引发地面大火，失火面积约300平方米。当地消防和救援部门迅速抵达现场，目前已找到失事飞机的其中一个黑箱。伊尔库茨克州州长伊戈尔·科布泽夫亦到达事故地点。

据悉，失事的是白罗斯格罗德诺航空公司的一架运输机。俄媒称，这架飞机制造于塔什干飞机制造厂，自1968年以来飞行至今。这架飞机先后隶属于苏联空军、俄罗斯空军，后退役转至亚美尼亚等数家航空公司，此后又转至格罗德诺航空公司。

另外，据白罗斯媒体BelTA引述格罗德诺航空公司的消息报道称，失事飞机的机组人员包括三名白罗斯人、两名俄罗斯人和两名乌克兰人。塔斯社报道称，白罗斯驻俄罗斯大使馆已获悉有关情况。

塔斯社引述有关部门消息人士的话报道，飞机失事的可能原因包括机组人员操作失误、技术故障、恶劣天气等。目前俄侦查委员会已对飞机失事原因展开调查。