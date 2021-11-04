与英渔业争端 法国仍不排除实施制裁

（早报讯）法国官方周三（3日）表示，在渔业争端问题上针对英方的所有选项都在讨论范围内。

法国政府发言人阿塔尔当天表示，在法国总统马克龙决定给予法英渔业争端以谈判机会、法国推迟对英国实施制裁措施之后，针对英方的所有选项都在讨论范围之内，意味着可能对英国实施制裁措施的选项仍然存在。

阿塔尔确认，法国欧洲事务部长博恩与英国脱欧事务部长弗罗斯特将于4日在巴黎就渔业争端问题进行谈判。他表示，5日还将就此问题召开欧盟委员会会议。阿塔尔指出，渔业争端问题是欧洲问题，因此欧盟委员会会议很重要，在法方实施制裁措施前有必要等待会议的结果。

法国官方上周宣布，由于英国没有向法国渔民发放足够数量的捕鱼许可证，法国决定禁止英国渔船在法国港口卸货，还将对英国渔船进行系统性检查，原定开始实施相关制裁措施的时间是本月2日。英国外交大臣特拉斯要求法方收回对英方的威胁，否则英方将采取相应行动。

法新社的分析指出，法英渔业争端使法英两国关系变得更加紧张，并有可能触发全面贸易战，但目前有迹象表明法英双方都倾向于通过外交途径避免局势进一步恶化。

法国一家法院3日裁定，一艘被法国司法当局扣留的英国渔船可以启航回国。该渔船的船东对渔船可以离开表示欣慰，同时对法院没有为渔船的释放设定保证金感到高兴。他同时表示渔船船员状态良好。该渔船上周被法方扣留，法方称该渔船在没有适当许可证的情况下在法国海域捕捞扇贝。