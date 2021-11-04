民主党人墨菲连任美国新泽西州州长

（早报讯）新泽西州民主党候选人菲尔·墨菲（Phil Murphy）周三（3日）以微弱优势击败共和党候选人杰克·恰塔雷利（Jack Ciattarelli），获得连任。

墨菲以微弱优势击败共和党候选人杰克·恰塔雷利，连任新泽西州州长。现年64岁的墨菲是四十四年来第一位在新泽西州赢得连任的民主党州长。

墨菲支持向百万富翁征收新税、更严格的枪支管制、提高最低工资和推动带薪病假。

前一天，共和党人、政坛新人格伦·扬金打败民主党对手、政坛老将麦考利夫，赢得弗吉尼亚州州长选举。扬金也是自2009年以来第一位赢得该州州长选举的共和党人。美媒称，访欧回来的拜登被指遭遇“当头一棒”，他总统任期的第一次重大选举表明，选民的不满情绪越来越高。民主党想在中期选举中维持参众两院的主导权，恐面临巨大挑战。

据美国有线电视新闻网（CNN）援引知情人士的话称，拜登的团队在返程飞机上疲惫不堪、情绪不佳。不过，拜登在返回白宫后的讲话中正面回应了选举结果。他表示，结果必须被接受，他对麦考利夫的竞选表现感到骄傲。

拜登强调，历史的趋势很难改变。在总统大选之后举行的弗吉尼亚州长选举中，与胜选总统同一党派的候选人通常表现不佳，因为另一党派的热情被充分调动。

CNN称，弗吉尼亚州这个选举结果，对民主党进入2022年中期选举来说，是一个可怕的迹象。这将决定民主党对国会的控制以及拜登政策议程的前景。