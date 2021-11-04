日本首相岸田文雄将兼任外务大臣 直至重启内阁

（早报讯）日本首相岸田文雄周四（4日）表示，他将兼任外务大臣直至重启内阁。重启内阁的时间可能在本月晚些时候。

关于在日本众院选举小选区败北后考虑辞职的自民党干事长甘利明的继任人选，岸田文雄基本决定让外务大臣茂木敏充接任该职。

岸田曾在安倍政府担任外务大臣约四年半，是日本二战后连续在任时间最长的外务大臣，早前有传他考虑起用前防卫大臣林芳正接替茂木担任外务大臣。自民党4日举行总务会议，确认茂木敏充的人事任命。

据悉，日本国会将于11月10日召开特别会议，指名岸田为第101任首相。他其后将开始组阁，料大部分人选不变。

据日本广播协会（NHK）此前报道，自民党干事长甘利明在众议院选举神奈川县13区中落败，立宪民主党新秀太荣志当选。报道称，这是自民党1955年建党以来现任干事长首次在选区中被打败，甘利明在落败后向岸田传达辞职意向。

日本众议院选举10月31日结束后，共同社周一至周二（11月1日至2日）进行电话民调。结果显示，首相岸田文雄率领执政自民党取得国会过半数的261席，带动了其内阁支持率微幅上升。民调中，岸田内阁由上月刚上台时的55.7%支持率，选后微升至58. 1%，不支持率则是26.8%。