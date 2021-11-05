欧洲再成疫情震中 世卫：这对全球国家是一记警钟

（早报讯）世界卫生组织官员说，尽管欧洲有足够冠病疫苗，但一些欧洲国家只达到“次优疫苗接种覆盖率”。在过去四个星期，欧洲的冠病确诊病例上升了55%，其他地区应该引以为戒。

世卫紧急事务主任瑞安周四（4日）指出，各国政府都必须确保他们的国家能够撑过接下来的几个月，免让系统再次崩溃。他说：“有很多国家需要修正路线，并真正集中全力确保每一个人都完成全剂量疫苗接种。”

瑞安说，由于人们错误地以为冠病大流行正在接近尾声，因此各国政府可能会犹豫是否该采取对本国人民来说似乎是倒退的举措。

他说：“每一个国家都需要审视其战略准备和应对计划，发现系统中的漏洞，并填补这些漏洞。”

世卫欧洲区域办事处主任克卢格周四也在哥本哈根表示，区域内53个国家的冠病传播情况令人担忧，数据显示该区域已再度成为冠病疫情“震中”。

法国周四通报新增冠病确诊病例9502起，将法国新增病例的7天移动平均值推高至六周高位。同一天，比利时的新确诊病例和新住院病例也大幅暴增，回升到去年10月迫使比利时实施封锁的水平；德国当天的新增病例数也创了新高。

克卢格警告说，根据“一项可靠预测”，目前的轨迹将意味着到从现在到明年2月欧洲“将再有50万人死于冠病”。