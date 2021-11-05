日本疫情因何急降 研究指nsp14酵素发生变化导致病毒株自我毁灭

（早报讯）日本第五波冠病疫情突然快速降温，有专家认为应归功于疫苗接种率提高、戴口罩习惯、减少出游、集体免疫等，但最新研究发现，主要是负责修复德尔塔变种毒株基因组突变的酵素“nsp14”发生变化，导致病毒修复不及，进而自我毁灭。

日本国立遗传研究所和新潟大学研究团队10月30日汇整结果指出，今年8月下旬进入疫情高峰前，几乎全部病毒都已被nsp14酵素发生变化的病毒株取代，研究还发现，2020年秋天至今年3月的第三波疫情也有类似趋势。

研究指出，病毒在传播时会快速复制基因组，但有时会发生错误及突变，这类突变通常由nsp14酵素负责修复，但突变累计过多的话将导致病毒无法继续繁殖，所以如果nsp14酵素及时修复基因组，无法繁殖的状况将可预防。

研究团队分析日本国立传染病研究所公开的日本冠病基因组数据，发现第五波疫情扩散之际，nsp14酵素已经发生变化的病毒占比增加，直到8月下旬日本疫情进入高峰之前，大部分病毒几乎被这类酵素发生变化的病毒取代。

日本国立遗传研究所教授井上逸朗表示，nsp14酵素发生变化的德尔塔变种毒株，基因组整体不断累积突变，可能就是因来不及修复并导致病毒自我灭绝。

研究结果已在10月中旬举行的日本人类遗传学会第66届大会发表。