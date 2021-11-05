民权团体吁联合国制止缅甸钦邦不断升级的暴力

（早报讯）逾500个民权团体呼吁联合国安理会召开会议，以制止缅甸钦邦不断升级的暴力，这个动荡的边境地区已经成为反抗军事统治的前沿阵地。

据当地媒体、目击者及联合国报告说，重型武器和军队在钦邦集结，这表明军队即将发动攻击，赶走2月1日政变后成立的民兵组织。

“人权观察”（Human Rights Watch）代表521个国际和国内组织发表声明，呼吁安全理事会通过一项决议，并在与印度接壤的钦邦扩大攻势之前采取行动。

声明说：“安全理事会必须召开一次紧急会议，讨论钦邦不断升级的攻击，以及由于缅甸军事领导人寻求权力和贪婪而造成的全面深化的政治、人权和人道主义危机。”

目击者、援助团体和当地媒体说，丹朗镇（Thantlang）的房屋和教堂都被烧毁。签署方之一的救助儿童会（Save the Children）称其办公室被毁。缅甸军方未针对钦邦的情况发表评论。路透社无法独立核实有关该地区攻势的报告，该地区的互联网和其他通信已被中断。

28岁的萨拉伊早些时候逃离了丹朗镇，他说没有来自该镇的信息。

联合国人道主义机构在周三的一份情况报告中说，安全部队和人民保卫部队之间的冲突在钦邦以及邻近的马圭和实皆地区已加剧。