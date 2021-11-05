辉瑞：抗病毒药将严重冠病风险降低89%

（早报讯）辉瑞公司周五（5日）表示，该公司的实验性抗冠病药物能将有可能患重症的成年人住院或死亡几率减少89%，试验计划已提前终止。

据路透社报道，辉瑞的试验结果看来比美国药剂公司默克（Merck & Co Inc）的冠病治疗药物莫那比拉韦（Molnupiravir）所呈现的成效要好。根据上个月发布的报告，服用莫那比拉韦的重症高风险患者的死亡或住院可能性降低50%。

两家公司都还没有提供完整的试验数据。

辉瑞公司表示，它计划向美国食品和药物管理局（FDA）提交其药物的中期试验结果，以申请紧急使用授权。新药物与一种名为“利托那韦”（Ritonavir）的抗病毒药物联合使用，此联合治疗方案名为“Paxlovid”。接受此疗程的患者一次服用三颗药丸，每天两次。

辉瑞公司针对1219名被诊断为轻度至中度冠病患者的住院或死亡情况进行分析，他们至少有一个可能患重症的风险因素，例如肥胖或年龄较大。

研究发现，在症状出现后三天内服用辉瑞药物的人当中，有0.8%住院，在治疗后的28天内没有人死亡。相比之下，服用安慰剂（placebo）的患者住院率为7%，当中也有七人死亡。

症状发生后五天内接受治疗的病人住院率也相似，接受治疗的患者当中有1%病人住院，而安慰剂组则有6.7%，其中包括10人死亡。