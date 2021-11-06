法国冠病病例近720万 议会通过新版防疫措施法案

（早报讯）截至星期五（11月5日），法国冠病累计确诊病例接近720万起，法国议会通过新版防疫措施法案，以应对疫情变化。

法国官方数据显示，法国5日单日新增确诊病例8998起，累计确诊病例为719万9332起。法国累计死亡病例达11万7875起，新增死亡病例28起。

中新社报道，法国政府发言人阿塔尔当天在视察巴黎的一个疫苗接种中心时谈及疫情局势，对疫情在欧洲反弹表示关注。他指出，过去一周法国冠病发病率增加了15%，目前每10万居民中有超过60名感染者。他还表示，第三剂冠病疫苗的接种进度仍需要加快。

法国议会5日以118票赞成、89票反对、1票弃权的表决结果，通过新版防疫措施法案，使政府能够继续实施健康通行证的相关措施至明年7月31日。政府需要向议会提交关于疫情应对措施及相关措施对疫情数据影响的报告。

议会当天通过的新版法案还包括加强打击健康通行证相关的犯罪，以欺诈为目的将健康通行证转让给他人使用或伪造健康通行证等行为都将受到处罚。

法案还规定，如果疫情再度恶化，需要采取更严格的防疫措施，例如恢复宵禁或“封城”，可以重新启动卫生紧急状态下的相关机制，但相关管制措施的实施若超过四周，仍需经过议会批准。