国阵独立全面上阵甲选 巫统攻20席马华7国大党1

（早报讯）尽管之前跟土团党和伊党有诸多谈判，但国阵正式宣布独立上阵马来西亚马六甲州选举，同时将出战所有28个议席。

巫统署理主席莫哈末哈山今天（11月6日）在记者会表示，国阵在本次选举将独立上阵，使用本身的天平旗帜竞选。

他也指出，巫统将出战20个议席，而马华将竞选7个议席，国大党1个。

换言之，国阵将会在甲州选举中，除了面对希盟之外，也将会和国盟竞逐。

莫哈末哈山说，代表国阵上阵的候选人中，只有4名是原任州议员，另外24人或86%是新脸孔。28名候选人中有5名女性，分别是巫统4人和国大党1人。

他更指出，苏莱曼乃国阵本次州选的“招牌人物”，并“暗示”如果国阵胜选，则苏莱曼将是国阵的首长人选。

他也说明，国阵这次的竞选口号是“稳定繁荣”。

马华将会上阵的七个议席分别是爱极乐、格西当、哥打拉沙马那、怡力、望万、吉里望、马接再也。

其中，贸工部副部长林万峰将继续上阵吉里望选区，他在2018年大选仅以789票惜败公正党的魏世德。

而甲州马华秘书许金汉也同样继续攻打望万，迎战甲州民行党主席郑国球。

莫哈末哈山说，马六甲州选举的28名国阵候选人须签署法定宣誓书，从而防止跳槽。

他说，律师正在准备法定宣誓书，会在今日候选人名单公布仪式前，让所有准候选人签署。

不过，民行党中央选举委员会主席陆兆福则认为，签法定宣誓书不能阻政治青蛙，唯有落实反跳槽法令才能阻止人民代议士跳槽。