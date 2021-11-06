泰国钢铁大亨创新政党争取沉默的大多数

（早报讯）泰国一名钢铁大亨正在组建一个新政党，希望能在亲军方的公民力量党和反政府阵营以外，为人民提供另一个选择。

现年38岁的温素提拉猜（Win Suteerachai）是In-Tech钢铁有限公司（In-Tech Steel Co. Ltd）总裁，刚在10月宣布成立泰国团结党（Ruam Thai United Party）。

他指泰国“沉默的大多数”对泰国政治日趋分裂的走势产生疏离感，他希望他的政党能够获得这个群体的支持。

预计泰国最快将在明年年初举行大选，多个力争年轻选票的亲民主政党都准备竞选，泰国团结党将面对一个非常拥挤的选战。不过，一般认为泰国团结党击败首相巴育领导的公民力量党的胜算最大。

温素提拉猜在In-Tech钢铁设在曼谷的总部告诉彭博社，绝大多数泰国人并不支持两大敌对阵营，这些关键的中间选民正是他的政党要争取的对象。

“大多数泰国人就是我们所说的沉默大多数，他们只希望开心过日子，他们要的是更高的生活水平。他们希望经济可以改善他们和家人的生活。”

温素提拉猜说，这并不是说大多数人不想要示威者所推动的民主，但大多数人都不喜欢近期示威活动出现的暴力行为。他说：“多数人更倾向于我们所采取的路线。”

泰国去年的经济萎缩了6.1%，这是自1998年亚洲金融危机以来最糟的经济表现。冠病大流行严重冲击旅游业，也迫使人们重新思考大众旅游的可行性。

尽管担心疫情卷土重来，急于重振经济的巴育政府还是在本月早前向超过60个国家重新开放边境。

温素提拉猜说，他计划利用他的商业经验和人脉网络来改革和加强泰国经济的关键领域。他的目标是使泰国成为一个发达国家。

In-Tech钢铁有限公司定明年6月首次公开募股。温素提拉猜的父亲是Asia Metal Pcl董事长维拉猜素提拉猜（Virachai Suteerachai）。