欧盟敦促英国拿出诚意解决脱欧后续问题

（早报讯）欧盟委员会副主席马罗什·谢夫乔维奇发表声明说，在“北爱尔兰议定书”实施问题上未见英国方面的诚意，敦促英国政府真诚与欧盟接触。

谢夫乔维奇周五（5日）与英国国务部长戴维·弗罗斯特就北爱尔兰议定书实施问题在布鲁塞尔举行会谈。谢夫乔维奇会后发表声明指出，欧盟一直与英国在北爱尔兰议定书实施问题上密切接触，提议简化海关流程等，但直至今日，仍未见英国方面的任何举动。如果欧盟与英国就北爱尔兰议定书重新谈判将会导致北爱尔兰局势不稳定，并严重影响欧盟与英国关系。

新华社报道，北爱尔兰议定书是英国脱欧协议的一部分。今年以来，英国和欧盟都承认议定书的实施存在问题。英国一直抱怨议定书太僵化，严重干扰北爱地区贸易并加剧政治不稳定。弗罗斯特10月12日在葡萄牙首都里斯本发表演讲时说，议定书是“英国和欧盟之间不信任的最大根源”，必须做出“重大改变”。

作为对英方立场的回应，欧盟10月13日发布对北爱尔兰议定书的修改建议，包括通过削减海关手续、简化认证和减少边检来促进大不列颠岛与北爱尔兰之间的货物流通。欧盟还同意修改自身规则以保证北爱地区药品供应不间断。自欧盟发布修改建议后，英欧双方已举行了三次会议，但均未能达成共识。欧盟与英国将于11月12日在伦敦再次就北爱尔兰议定书实施问题举行会谈。