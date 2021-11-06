美媒：美国得了“枪支暴力流行病” 枪支数量比人口数量多

（早报讯）美国广播公司（ABC）近日针对枪支暴力问题发布的系列报道指出，美国已成为全球民用枪支拥有率最高的国家，直言美国得了“一种枪支暴力流行病”，这是其他国家所没有的。

据估计，与其他高收入国家相比，美国的枪支数量多于人口数量，枪击死亡率最高。大规模枪击事件在美国屡见不鲜，但在其他国家却是极为罕见。

哈佛大学伤害控制研究中心的大卫·海门威指美国存在巨大的枪支问题，“相较于其他同等国家，我们拥有大量枪支，尤其是手枪，而我们的枪支法律却是最为薄弱的。”

报道指出，美国已经成为枪支文化的代名词。澳大利亚历史上最致命的大规模枪击事件（亚瑟港大屠杀）发生后，时任澳洲总理霍华德曾直言不讳地说：“我们不希望美国疾病传入澳洲。”

海外网引述该报道说，一项2018年发表在美国医学协会杂志的研究显示，2016年美国每10万人的枪击死亡率几乎是瑞士的4倍，加拿大的5倍，澳洲的十多倍，英国的35倍。《美国医学杂志》2015年的一项研究发现，与其他高收入国家相比，美国人在枪击、自杀或意外枪击中丧生的可能性明显更高。

研究也表明，各国的非致命犯罪率和总体自杀率相似，美国的总体凶杀率确实更高，这无疑是“受枪支凶杀率推动的”。

美国的枪支数量也是其他国家无法比拟的。根据总部位于瑞士的一家小型武器调查机构2018年的一份报告，美国的人口不到世界人口的5%，但拥有民用枪支的比例占全球40%。报告发现，2017年美国普通民众拥枪数量超过3.93亿支，即每100人拥有枪支的数量达到120支，为全球最高。

亚利桑那大学医学院专门从事暴力预防研究的德沃斯金直言，将美国的枪支拥有量降低到同等国家的水平“实际上是不可能的”，“正如他们所说，这匹马已经跑出了马厩（为时已晚）。”