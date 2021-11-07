美国众议院通过1万亿美元基建法案

美国民主党进步派和中间派搁置分歧，结束一天的僵局，通过了一项1万亿美元（约1.35万亿新元）的公路、宽带和其他基础设施改造一揽子计划，并将其提交给总统拜登签署成为法律。

综合《纽约时报》、路透社、美国之音、中新社等报道，众议院当地时间周五以228票赞成206票反对的投票结果通过这一法案，有13名共和党人支持，六名民主党人投反对票。

此法案获得通过对民主党而言是一次重大胜利，美国即将展开历来规模最大的基础建设提升。拜登自今年1月就职以来，基础设施建设一直是他力推的“标志性工程”。为获两党共同支持，该基建方案由最初的2.3万亿美元缩减至1万亿美元，规模大幅缩减。

拜登认为这场胜利至关重要，因为它可推动美国人从事长期被忽视的项目。此外，他也将其描述为美国与中国竞争的战略核心，从电动汽车充电站的资金——北京多年前进行的一项投资——到为偏远和服务欠缺的社区提供宽带互联网服务。

众议院接下来还将对1.75万亿美元的社会安全网和气候变化议案进行表决。这也将是1960年代以来美国安全网规模最大的扩张计划。

众议院议长佩洛西原计划在周五就这项议案进行投票，但中间派民主党人表示希望看到无党派对该议案的成本预估，投票进程因此陷入停顿。据报，预估工作须由国会预算办公室准备，预计要数周才能完成。

拜登的支持率直线下降，他迫切需要这场胜利，而且距离议会中期选举还有一年时间，民主党很可能会在选举中失去议会中的微弱多数。

另据分析，无论《重建美好未来法案》（前述两项议案均在此框架）是否获得通过，拜登推动经济复苏的计划中，有一项是他最近几个月鲜少提及，但可能是美国政府投资未来技术的愿景中，最为激进的要素：中国法案（China bill）。

“中国法案”本质上是一揽子产业政策投资，包括超过500亿美元的半导体行业、量子计算和人工智能研究，以及一系列其它技术，它基本上与北京“中国制造2025”的倡议很类似。

但在周六的一场新闻发布会上被问及该法案时，拜登拒绝透露何时会在众议院提出。此前，这项法案在两党多数赞成下通过参议院，这也证明了与中国的军事和技术投资竞争，是少数可凝聚共和党人和民主党人的议题之一。