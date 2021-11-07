马国防疫应用“MySejahtera”再出状况

（早报讯）马来西亚卫生部的防疫手机应用“MySejahtera”再出状况。这次是许多民众的健康状态突然从黄色的受监督者（PUS） 转为确诊者才会收到的红色居家隔离令，或无故成为受监督者，一些民众还因此无法登机而延误行程。“MySejahtera”管理团队已为此道歉。

MySejahtera团队今天（11月7日）在推特说，这个问题以及解决并修复居家隔离令和受监督者等错误数据。“我们为错误致歉，因为系统的出错导致部分人士的健康状态转换为居家隔离令和受监督者。我们已解决相关问题，并删除所有不正确的居家隔离令数据，也恢复所有错误受观察状态的数据。”

一些民众昨天在社交媒体分享自己MySejahtera状态出错的截图。有些人声称过去两周并未离开住所，也没有与任何冠病确诊者密切接触，但却收到居家隔离令。也有人今天凌晨2时收到受观察状态通知，要求他申报日常健康评估。“我的健康状态已经转换为黄色及红色了。”

另有一些民众由于MySejahtera故障、接种记录消失或个人资料一片空白，结果无法进入机场或登机。这批受影响的民众纷纷在社交媒体质问MySejahtera团队、卫生部和卫生部长凯利：谁该为他们的损失负责及赔偿？