西共体对马里过渡政府实施制裁

（早报讯）西非国家经济共同体（西共体）星期天（7日）决定对马里过渡政府成员及其家属等实施制裁。

西共体国家和政府领导人当天在加纳首都阿克拉举行特别峰会，就马里和几内亚局势等进行讨论。根据会后发布的公报，鉴于马里过渡政府称无法在2022年2月前完成政治过渡、举行选举，西共体决定对马里过渡政府全体成员及其家属，以及其他过渡机构采取制裁措施，包括实施旅行禁令和财产冻结等。

西共体在公报中呼吁非洲联盟、联合国及双边和多边伙伴等支持实施这些制裁，同时谴责马里过渡政府驱逐西共体驻马里代表的行为。西共体表示，如马里当前局势持续，西共体将在12月的例会上考虑实施更多制裁措施。

2020年8月马里发生军人哗变，由哗变军人成立的全国人民救赎委员会随后宣布，前国防和退伍军人部长恩多被任命为过渡总统，全国人民救赎委员会主席戈伊塔被任命为过渡副总统。

今年5月24日，恩多宣布新一届过渡政府组成名单，但前全国人民救赎委员会两名成员没有进入名单。随后，恩多和时任过渡总理瓦内被军人带至距首都巴马科约15公里的一处军营，就新一届过渡政府名单进行“沟通”。同月26日，马里军方说，恩多和瓦内已于当天辞职。马里宪法法院随后宣布，戈伊塔接任过渡总统一职，任期至马里政治过渡期结束。5月30日，西共体决定暂停马里成员国资格直至其恢复民主秩序。