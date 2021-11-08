专家报告：世界多国未能充分解决非法药物使用问题

（早报讯）一份新的专家报告显示，世界上许多国家未能充分解决非法药物使用问题，这是首次进行此类评估。

“全球毒品政策指数”（Global Drug Policy Index）周一（8日）发布的报告采用了联合国提出的建议，以了解各国毒品政策在卫生、发展和人权成果方面的衡量情况。这份报告对30个国家的极端执法、刑事司法反应和获得受控药品等类别进行了评分。

调查发现，大多数国家的禁毒法律都具有惩罚性效果，从推动警察暴力和侵犯权利到阻止吸毒者获得适当的卫生服务。

挪威在有分寸的警察反应和良好的医疗保健覆盖率方面得分很高，位居榜首，但在可能的100分中仍然只得到74分。所有国家的得分中位数仅为48。斯望西大学（Swansea University）的沃尔说：“打100分只意味着你正在实施联合国系统认可的最低标准。”沃尔帮助制定了该报告的评估方法。他在发布会前对记者说：“没有一个国家接近这一点，这确实描绘了一幅暗淡的画面。”

巴西在榜单上排名最低，而且是四个因使用极端和侵犯权利的措施而在执法方面得分低于50分的国家之一。排名第三的葡萄牙自2001年将所有毒品非刑罪化以来，一直将非法药物的使用作为一个公共卫生问题来对待，并因在刑事司法系统之外提供应对措施而获得了分数。

该报告由“减低伤害联盟”（Harm Reduction Consortium）和“国际毒品政策联盟”（International Drug Policy Consortium）编撰，每个国家的实地专家都提供了意见。该报告希望为毒品政策提供一个问责工具，超越仅限于统计逮捕和缉获毒品的传统有效性措施。专家们根据政策的相关性、数据的可用性和民间社会行动者的存在，选择了30个具有代表性的国家进行评估。菲律宾和美国都没有被列入名单，这两个国家都因其严厉的毒品政策而面临审查。

该项目资源有限，但该联盟正在寻求更多资金，目标是每两年发布一次新的指数，并希望在未来增加更多国家。