阿富汗塔利班大规模人事任命 44名成员任要职

（早报讯）塔利班星期天（7日）在阿富汗全国各地任命其成员为省长和警察局长等关键职位，这是自今年9月内阁成立以来，塔利班宣布的第一轮大规模任命。

据路透社8日报道，7日塔利班共任命了44位其成员担任阿富汗国内要职，其中包括喀布尔省省长巴雅尔（Qari Baryal），以及喀布尔警察总长哈姆扎（Wali Jan Hamza）等。

本月早些时候，喀布尔军事指挥官、“巴德里”特种部队军官，同是也是塔利班高级官员的莫拉维·哈姆杜拉·莫赫里斯（Mawlawi Hamdullah Mukhlis）在当地一次医院爆炸中身亡。莫拉维是今年自塔利班掌权以来遇袭身亡的最高级别官员。有当地媒体表示，他的身亡对塔利班“是一次重大打击”。

阿富汗正面临日益严重的安全与经济问题，再因极端伊斯兰组织ISIS在境内发动连串袭击，情况雪上加霜。路透社报道，重要人事任命成为加强塔利班治理的关键之举。

塔利班在今年8月15日掌权，幷于9月组成新内阁。9月7日，阿富汗塔利班宣布组建临时政府，幷公布了临时政府主要成员，穆罕默德·哈桑·阿洪德出任代理总理。

当时，有当地民众认为，阿富汗的治安状况和安全形势有所好转。不过，目前全国范围内仍不断出现恐怖袭击，同时经济状况仍然严峻。尽管此前国际呼吁，塔利班需要有更多女性和少数族裔官员，不过目前塔利班尚未就此作出相应的决定。